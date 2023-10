Mulher atropela pessoas, bate em dois carros após briga por vaga e é presa em SP

Uma mulher foi presa em flagrante, na noite dessa quarta-feira (11), após ser registrada atropelando, pelo menos, oito pessoas, depois de supostamente se envolver em uma briga com elas, em frente a um salão de beleza, na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Quatro vítimas ficaram feridas e a suspeita ainda teria batido contra dois veículos, que estavam estacionados no local.

A motorista, detida pela Guarda Civil Municipal, foi indiciada pelo crime de tentativa de homicídio contra as pessoas lesionadas e deve ser responsabilizada pelos danos provocados nos automóveis, segundo informações do portal G1.

Uma câmera de segurança flagrou a ação. Nas imagens, a condutora aparece discutindo com várias pessoas, antes de embarcar no carro, dá marcha à ré e atropelar, ao menos, oito pessoas. Em seguida, ela acelera para frente e bate em dois carros, que estavam estacionados no local.

A mulher só para após um homem aproveitar o momento em que o automóvel reduz a velocidade para retirar a chave do contato.

As testemunhas relataram, conforme a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que a motorista foi alertada de que não devia colocar o carro na vaga de estacionamento, já que não era cliente do salão. Mas a mulher teria ignorado o aviso e deixado o automóvel mesmo assim.

"Ao retornar, ela não conseguiu sair, pois o proprietário do local, como não havia vagas disponíveis, colocou seu automóvel em frente dos outros carros, o que impediu a saída. A mulher tentou tirar seu carro, mesmo assim, momento em que encostou no carro de uma das clientes do estabelecimento, que pediu para ela ter cuidado", informa o comunicado da Pasta, segundo o G1.

Isso gerou uma discussão entre as duas e os funcionários do local tentaram apartar a briga, pedindo para que a indicada fosse embora. O proprietário tirou seu carro e abriu passagem para ela sair, mas ela continuou discutindo, até o momento em que deu ré e atingiu as vítimas três vezes", continua a nota.

A SSP-SP ainda detalhou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu as feridas.