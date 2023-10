Padre é baleado no peito durante assalto, mas crucifixo protege religioso no Rio do Grande do Sul

Um crucifixo pode ter salvado a vida de um padre após sofrer um assalto, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Luis Gusberti carregava o objeto religioso no peito quando foi baleado na região, nesta segunda-feira (9).

"Fui protegido por Deus, esse é o testemunho que eu quero dar. De fato, o crucifixo, a cruz de Cristo que já nos salvou quando ele entregou a vida por nós, me salvou nessa noite passada também", contou à reportagem da RBS TV.

Veja também

O crucifixo de metal amorteceu o impacto do tiro disparado pelo suspeito. O crime ocorreu por volta de 21h, no bairro Cristo Redentor. O padre levava duas catequistas para casa, após uma reunião quando foi abordado pelo trio.

Três homens se aproximaram do carro do religioso. Gusberti, então, parou o carro e um dos suspeitos disparou contra ele com uma arma de fogo. O tiro atravessou o para-brisa. O grupo fugiu com o carro da diocese.

Recuperação

Gusberti foi encaminhado ao hospital e realizou um procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada no peito. Na noite de segunda-feira, poucas horas após o crime, ele recebeu alta médica.

"A bala pegava parte do coração, parte inferior e também teria perfurado os pulmões. Nasci de novo", afirmou.

O padre disse ainda que reza pelos suspeitos. "Rezar por estes também que executaram essa operação. Para que o amor de Deus os toque", concluiu.