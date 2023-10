Adolescente morre esfaqueado em saída de escola em Poços de Caldas

Um adolescente de 14 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas após serem esfaqueadas na saída de uma escola particular na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, na tarde desta terça-feira (10).

Entre as vítimas do ataque estão um adolescente, internado em estado grave, e uma monitora de uma van, que também está em uma unidade de saúde. Um suspeito, menor de idade e ex-aluno do colégio, foi apreendido. As informações são do portal g1.

A Polícia Militar informou que duas vítimas foram socorridas imediatamente para o pronto-socorro em estado grave. O adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, confirmou a Santa Casa.

Outro adolescente, de 13 anos, foi socorrido e se encontra em estado grave na unidade de saúde. A monitora da van escolar foi esfaqueada ao tentar salvar crianças durante o ataque. Familiares da vítima disseram que ela continua internada na Santa Casa para realizar exames. Outras duas meninas, ambas de 13 anos, sofreram ferimentos leves.

A escola informou, em comunicado publicado nas redes sociais, que as aulas estão suspensas e só retornam na próxima segunda-feira (16).

Uma equipe da Polícia Civil foi encaminhada ao local para iniciar as investigações sobre o caso.