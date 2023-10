Empresário Thiago Brenannd é condenado a 10 anos e seis meses em regime fechado

O empresário Thiago Brennand foi condenado a uma pena de 10 anos e seis meses de reclusão, conforme sentença proferida pelo juiz Israel Salu, nesta quarta-feira (11). Ele deve cumprir a pena em regime fechado pelo crime de estupro.

Segundo o Uol, a sentença considerou o caso da mulher estadunidense que afirmou ter sido obrigada a fazer sexo com o empresário contra a sua vontade. Por isso, ele ainda terá que indenizar a vítima, no valor mínimo de R$ 50 mil, por danos morais sofridos.

A defesa da vítima dele se pronunciará na tarde desta quarta por meio do advogado Márcio Janjacomo.

Processos contra Thiago Brennand

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, Thiago Brennand é réu em pelo menos oito processos criminais, e teve decretada sua prisão preventiva em cinco deles. Ele está preso em São Paulo desde abril, quando foi extraditado para o Brasil após ficar foragido nos Emirados Árabes Unidos.

O processo em fase mais avançada contra o empresário é referente as acusações feitas por uma modelo americana que namorou Brennand em 2021. A mulher relatou que o relacionamento durou três meses. “Ele me ameaçava com arma, se ele me matasse ninguém saberia”, relatou em depoimento ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Conforme a modelo, Brennand a obrigou a fazer sexo contra a vontade dela e a proibiu de sair de sua casa.

Brennand foi denunciado em setembro do ano passado e se tornou réu em 4 de novembro, quando também teve pedido de prisão preventiva decretado nesse caso. As audiências foram realizadas nos dias 30 de maio e 21 de junho, na Vara de Porto Feliz. O processo está em fase de diligências e alegações finais.