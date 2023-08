Filho de Thiago Brennand tinha medo pela segurança da namorada: 'total razão de se sentir ameaçada'

O filho do empresário Thiago Brennand será uma das testemunhas de defesa, nesta sexta-feira (18), em um dos casos de estupro em que o pai é acusado, segundo informação do jornal O Globo. Em setembro de 2022, quando concedeu depoimento à Promotoria de Porto Feliz de Justiça de Porto Feliz, em São Paulo, ele afirmou que temia pela própria segurança e da namorada quando estava perto do pai.

O UOL teve acesso ao documento no qual o rapaz, que tinha 17 anos na época, falou sobre a presença ameaçadora de Brennand. Ele procurou o Ministério Público para depor na condição de informante, sendo acompanhado pela mãe, pela namorada e um advogado.

"Ela tem total razão de se sentir ameaçada por ele. Acho até que, de todas essas mulheres, ela é quem mais tem razão de se sentir ameaçada, porque dentro dele é como se ela estivesse me roubando dele", disse o filho de Thiago Brennand ao citar o medo da namorada.

O empresário é réu em nove processos, acusado de crimes como estupro e agressão, e foi extraditado em abril. Desde o mês citado, ele está preso no Centro de Detenção de Pinheiros, na capital paulista, onde acompanha os julgamentos.

Segundo o filho, a relação com o pai desde a infância foi conturbada. Ele revelou que cresceu ouvindo que a mãe era "drogada", "p*ta" e "rodou a cidade inteira". Além disso, ele afirmou que Brennand o colocava contra a mãe, namorada e avós.

"Na verdade, ele que é o grande causador de todos os problemas", disse o rapaz, que apontou também casos de agressão e pressão sofridas ao longo dos últimos anos.

Segundo a mãe dele, o rapaz sofreu diversos abusos ao longo dos anos. Ele é uma criança que sofreu muitos abusos. "Ele frequentou pouquíssima escola, [...] ele desde os quatro anos era agredido pelo pai, tinha que fazer as coisas que o pai mandava, senão ele levava surras", disse a mulher.

Defesa de Brennand

A defesa de Thiago Brennand teria definido o depoimento como um ato ilegal do MP, conforme apuração do UOL. Além disso, definiriam como "excrescência jurídica" e um "ato ilegal e antiético".

Segundo os advogados, providências estariam sendo tomadas com Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e a Corregedoria do Ministério Público.

Atualmente, ele segue preso e responde por nove processos criminais em São Paulo. Brennand é acusado de estupro, agressões e ameaças, além de ter no histórico uma relação conturbada com os integrantes da própria família.