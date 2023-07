Thiago Brennand tem segundo dia de audiência nesta sexta (28); relembre as acusações e quem ele é

O empresário Thiago Brennand participa do segundo dia seguido de audiências com a Justiça, nesta sexta-feira (28), a partir das 13h30. Desta vez, ele acompanhará por videoconferência o início de um julgamento por estupro, na 2ª Vara de Porto Feliz (SP), no interior de São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

Thiago Brennand é réu em nove ações penais, sob acusações de diversos crimes contra mulheres. Ele está preso desde abril no Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

O processo em fase mais avançada contra o empresário é referente as acusações feitas por uma modelo americana que namorou Brennand em 2021.

A mulher relatou que o relacionamento durou três meses. “Ele me ameaçava com arma, se ele me matasse ninguém saberia”, relatou em depoimento ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Conforme a modelo, Brennand a obrigou a fazer sexo contra a vontade dela e a proibiu de sair de sua casa.

Brennand foi denunciado em setembro do ano passado e se tornou réu em 4 de novembro, quando também teve pedido de prisão preventiva decretado nesse caso. As audiências foram realizadas nos dias 30 de maio e 21 de junho, na Vara de Porto Feliz. O processo está em fase de diligências e alegações finais.

Sequestro e cárcere privado

A segunda ação penal contra Brennand a ter audiências realizadas é a de uma ex-namorada que o acusa de tê-la forçado a tatuar as iniciais de seu nome na costela, além de ter cometido crimes de sequestro e cárcere privado. O caso foi revelado pelo “Fantástico”, da TV Globo. O suposto crime ocorreu em agosto de 2021.

À Justiça, os advogados de Brennand disseram que a tatuagem foi feita com o consentimento dela. O processo já teve duas audiências conduzidas pelo juiz Jorge Panserini, nos dias 3 e 17 deste mês. Uma terceira audiência está agendada para o dia 31.