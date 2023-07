Justiça de São Paulo ouve vítima de agressão em 1ª audiência do caso de Thiago Brennand

A primeira audiência do julgamento de Thiago Brennand foi realizada nesta quinta-feira (27) e contou com a presença de uma vítima de agressão e duas testemunhas. O empresário responde por agressão contra a modelo Helena Gomes, atingida por ele em uma academia de São Paulo.

Conforme o g1, o réu não foi ouvido em sessão realizada virtualmente pela 6ª Vara Criminal da capital, no Fórum da Barra Funda. A próxima audiência está marcada para 1º de setembro.

A defesa de Brennand declarou que um dos vídeos disponibilizados pela academia foi editado em plataforma de armazenamento em nuvem. Nas imagens, é possível ver o momento em que a modelo é agredida. Com essa justificativa, os advogados de Brennand tentaram cancelar a audiência desta quinta.

O Tribunal de Justiça de São Paulo informou, em nota, que "o juiz Henrique Vergueiro Loureiro presidiu os trabalhos. Hoje, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. A continuação da audiência será no dia 1º/9/2023, às 9h, também em formato virtual".

Acusado de estupro, sequestro e cárcere privado, lesão corporal, corrupção de menores, ameaça, calúnia, injúria e difamação, o empresário Thiago Brennand está preso em uma cela individual no CDP de Pinheiros, em São Paulo.

O empresário é investigado por uma série de violências e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário.

Entre as acusações estão: cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais "TFV". Por conta disso, responde a oito processos abertos contra ele.