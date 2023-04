Thiago Brennand ironizou risco de prisão e xingou vítima em áudio antigo

Preso no dia 17 de abril nos Emirados Árabes após acusações de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, o empresário Thiago Brennand - que deve ser extraditado ao Brasil nos próximos dias - desafiou uma mulher a denunciá-lo em áudios enviados em maio do ano passado, segundo informações do jornal Extra.

Em uma das conversas, Brennand minimizou o risco de ser preso: “Vão me meter na cadeia, ó meu Deus”, afirmou, em tom irônico.

A mulher que conversa com ele havia sido alvo de um boletim de ocorrência registrado em 4 de maio pelo empresário, que a acusava de tê-lo difamado. Brennand relatou à polícia que a mulher, uma prostituta, teria se aliado a um ex-amigo para espalhar informações falsas a seu respeito e posteriormente extorqui-lo.

Brennand registrou a queixa após receber áudios em que essa mulher conta a uma amiga ter sido obrigada pelo empresário a ter relação sexual com ele sem o uso de preservativo.

Horas após o registro do B.O. contra a mulher, o próprio Brennand a procurou enviando foto do documento. “Não tenho telhado de vidro, e não tenho medo de grupinho querendo me prejudicar”, escreveu o empresário na noite de 4 de maio de 2022. Já na madrugada, a mulher responde questionando qual crime ela teria cometido, no que Brennand se esquiva: “Não quero papo com você (...) seu assunto é com a polícia”.

A mulher então responde: “Estou aguardando a intimação. Vou falar tudo sobre o abuso que eu sofri. Tchau”. Brennand retrucou com ofensas: “Puta burra, pobre e bandida. Lixo humano. Fale sim, não esqueça nenhum detalhe”.

No B.O, o empresário disse que “nunca teve nenhum contato desta natureza (sexual)” com a mulher que estava acusando. Depois, modulou o discurso. Em conversa por telefone em 5 de maio, dia seguinte ao registro na Polícia, Brennand disse à mulher: “O seu relato já nasce morto porque você mesma diz que o sexo foi consentido, que só não consentiu com a camisinha. Você é tão burra…”. Na mesma ligação, a mulher afirma que saiu da casa do empresário “horrorizada”, no que ele responde: “Você saiu daqui minha amiga, você quis voltar outras vezes. Eu ia te ajudar, te dar outros trabalhos, cara”.

Em seguida, Brennand confirma ter dado R$ 3 mil à mulher, mas negou que tenha sido um pagamento por sexo. “Paguei para você vir aqui como eu pago sempre outras mulheres”, explicou-se. Coleção de armas