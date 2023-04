Prefeito de 65 anos se casa com adolescente de 16 em Araucária (PR)

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos. Familiares da jovem assumiram cargos na prefeitura em datas próximas ao casamento.

Hissam e a jovem se casaram em abril, segundo a imprensa local. A oficialização dos documentos necessários para a união consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil.

A adolescente frequenta o Ensino Médio em uma escola cívico-militar do município e, em 2022, ficou em segundo lugar no Miss Araucária teen.

No Brasil, o casamento de menores de 16 anos é proibido, conforme a Lei 13.811. Adolescentes entre 16 e 18 anos podem se casar se tiverem a autorização dos pais ou responsáveis.

Mãe da jovem assumiu secretaria

No dia seguinte ao casamento, a mãe da jovem foi nomeada Secretária Municipal de Cultura e Turismo da cidade, segundo reportado pelo uol. Ela já tinha um cargo comissionado na prefeitura anteriormente.

A Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS) de Araucária se pronunciou sobre o caso ao jornal O Popular. "Marilene Rode reúne as condições necessárias para o exercício do cargo de secretária de Cultura e Turismo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade", diz o comunicado.

A tia da jovem também ocupa cargo na prefeitura. Em 1º de abril, foi nomeada como Diretora Geral da Secretaria de Municipal de Gestão de Pessoas.

Hissam está no segundo mandato como prefeito de Araucária. Ele é empresário e tem patrimônio declarado em mais de R$ 14 milhões, segundo a Justiça Eleitoral.