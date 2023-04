PRF apreende carro sem teto e sem para-choque traseiro no Distrito Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro que estava sem teto, sem para-choque traseiro e sem tampa do tanque de combustível em uma operação realizada na BR-060, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (23).

Segundo o g1, o veículo apreendido tinha diversas características de fábrica modificadas, o que levou os policiais rodoviários a realizar a abordagem. O motorista tinha como destino a capital do estado.

A PRF informou que, durante a fiscalização, os agentes constataram as irregularidades do carro e ainda encontraram, em posse de um dos passageiros, uma porção de maconha e um celular que havia sido roubado em Brasília.

Conforme o órgão, os policiais apreenderam o veículo e aplicaram multas e pontos na carteira do motorista. O ocupante que portava a droga e o celular roubado foi encaminhado à delegacia.