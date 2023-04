PRF encontra mais de 167 kg de supermaconha escondidos em pneu de caminhão em Ipu

Durante abordagem a um caminhão na BR-403 em Ipu, no interior do Ceará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou mais de 167 kg de uma substância análoga ao skunk, a supermaconha, escondidas nos pneus do veículo. O homem foi preso com a droga nessa sexta-feira (7).

Equipes do Núcleo de Comando de Operações Especiais (COE-CE) atenderam à ocorrência na madrugada da Sexta-feira Santa. Os policiais conseguiram apreender 150 tabletes do entorpecente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) auxiliaram os agentes pois foi preso utilizar um equipamento de desencarceramento para abrir os pneus do caminhão.

O home foi preso em flagrante e enviado à Delegacia Regional de Tianguá, onde a ocorrência foi registrada.