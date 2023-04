Grupo tenta fugir, joga arma pela janela de carro, mas acaba preso em Sobral

Um grupo, formado por cinco pessoas e um adolescente, foi capturado pela Polícia, no bairro Sumaré, em Sobral, na noite desta quinta-feira (6). O bando possui uma extensa ficha criminal. O caso segue em investigação.

Após um patrulhamento de rotina, os agentes viram um veículo em alta velocidade, realizando a manobra "cavalo de pau". A composição, então, passou a seguir o grupo e observou que um dos suspeitos arremessou duas armas de fogo por uma das janelas. Contudo, os policiais conseguiram alcançar o grupo e efetuaram as prisões.

O grupo foi identificado como Cleilton Maciel Vasconcelos, 29, com passagens por estupro de vulnerável, tentativa de homicídio doloso, roubo a pessoa, posse irregular de arma de fogo e crime contra a paz pública; João Paulo Sousa Costa, 37, com passagens por roubo com restrição de liberdade da vítima, lesão corporal dolosa, roubo, contravenção penal e apropriação indébita; Luis Fernando Ripardo da Silva, 22, com passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação; Maicon Douglas da Silva Maciel, 19, com passagens por tráfico de drogas e José Moacir Carneiro, 62, sem antecedentes.

Um adolescente de 17 anos, com passagem por ato infracional análogo ao crime de receptação, também estava no veículo tendo sido capturado. A Polícia também apreendeu dois revólveres calibre 38 e 43 munições, além de celulares e dinheiro.

O caso será investigado pela Delegacia Regional de Sobral. Os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor de idade. Já o adolescente, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.