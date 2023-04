Policial militar feminina é abordada por criminosos e tem arma roubada em Fortaleza; veja vídeo

Uma policial feminina do Ceará foi assaltada por criminosos, no bairro Parquelândia, em Fortaleza, nesta sexta-feira (7). A arma de fogo dela e outros pertences foram subtraídos.

Um vídeo de câmera de segurança mostra a policial, pronta para sair em uma motocicleta, ser surpreendida por criminosos que passavam em um carro, na Rua Padre Guerra, na manhã desta sexta (7). Após o roubo, os suspeitos fogem.

Veja o vídeo da ação criminosa:

Demandada sobre a ação criminosa, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que "equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, no início da manhã desta sexta-feira (7), para uma ocorrência de roubo, no bairro Parquelândia".

De acordo com as primeiras informações policiais, a vítima teve pertences subtraídos por suspeitos armados enquanto transitava por uma via do bairro. Diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos."

Uma investigação foi aberta no 10º DP (Antônio Bezerra), da Polícia Civil, "que segue à frente das investigações com o objetivo de elucidar o caso", segundo a SSPDS.

A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp - por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para os telefones (85) 3101-4916, do 10º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.