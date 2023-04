Quadrilha é capturada com três armas de fogo e 42 munições em Caucaia

Cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa foram capturados na posse de armas de fogo, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta quinta-feira (6). Dois deles são adultos e os outros três, adolescentes.

A captura foi realizada por policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), na área do Tabapuazinho, no bairro Parque Ipiranga.

De acordo com a PMCE, os PMs "avistaram um indivíduo deixando uma bolsa com conteúdo suspeito em frente a uma casa".

Polícia Militar do Ceará Em publicação De pronto, o suspeito foi abordado e na bolsa foram encontradas três armas, sendo duas pistolas e um revólver, além de 42 munições. Com a autorização do morador, os PMs adentraram no imóvel e lá estavam outros quatro suspeitos, sendo três menores de idade."

A quadrilha foi levada para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde um inquérito policial foi instaurado com base no crime de porte ilegal de arma de fogo.