Polícia vai atender denúncia de abandono de idosa e apreende 8kg de drogas no Ceará; entenda o caso

Uma denúncia de abandono de incapaz de uma idosa levou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) a uma carga de mais de 8kg de drogas, em Tianguá, na Região Norte do Ceará, na última quinta-feira (6). O genro da idosa foi preso em flagrante.

Segundo a PMCE, composições da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional Policial Militar (1ª CIPM/3º CRPM) e do Batalhão Especializado em Policiamento de Interior (BEPI) foram acionadas para atender uma ocorrência de abandono de incapaz, no Centro, por volta de 10h30.

Polícia Militar do Ceará Em publicação No endereço, os militares constataram que havia uma idosa sozinha na casa, deitada em uma cama, sem conseguir andar e nem falar. Ao verificarem o recinto, os policiais encontraram drogas, munições e a muda de maconha."

No local, foram apreendidos 8kg de maconha, uma muda da planta, 695g de crack, 55g de cocaína, munição de 9mm, três balanças de precisão e R$ 725,00 em espécie.

Os policiais realizaram buscas pela região e encontraram o genro da idosa, em um lava-jato. O homem seria o responsável pela idosa e pelo material ilícito e recebeu voz de prisão.

O suspeito, de 31 anos (que não teve a identidade revelada pela Polícia Militar), foi levado à Delegacia Regional de Tianguá, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Ceará também informou que acionou assistentes sociais do Município para acompanharem a idosa, sogra do suspeito preso.