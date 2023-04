Homem é preso em Pentecoste suspeito de divulgar vídeo de cunho sexual do irmão de 2 anos

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (6), em Pentecoste, interior do Ceará, suspeito de divulgar, em uma rede social, vídeos de cunho sexual do próprio irmão. O crime aconteceu quando a vítima tinha dois anos e o suspeito, 17.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com informações da Delegacia Municipal de Pentecoste, já havia um registro de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável contra o suspeito, que não teve a identidade revelada para preservar a vítima.

Conforme o artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive, através de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, é crime com pena de reclusão de três a seis anos, e multa.

O homem foi conduzido para a delegacia e está à disposição da Justiça.

Denúncias

As investigações sobre o caso continuam. Quem tiver informações que possam contribuir com os trabalhos policiais, pode repassar para o número (85) 3352-2621, da Delegacia Municipal de Pentecoste.

Além disso, as denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.