Suspeito de manter companheira presa em corda por três dias é detido em Juazeiro do Norte

Um homem de 42 anos foi preso por violência doméstica contra a esposa nessa quarta-feira (5), em Juazeiro do Norte. A vítima, de 57 anos, foi mantida presa com uma corda por três dias.

A própria mulher pediu ajuda aos policiais no celular do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) da Polícia Militar do Ceará, por volta de 18h30.

Nas mensagens, a vítima informava que estava presa há três dias e foi ameaçada de morte com um facão pelo esposo. O homem ainda a agrediu com um pedaço de mangueira o e deu um tapa no rosto dela.

A filha da vítima também foi ameaçada de morte pelo suspeito, evitando que ela chamasse a polícia.

Preso em flagrante

Diante das mensagens, os policiais foram até a residência do suspeito, no bairro João Cabral. A denúncia da mulher foi comprovada.

O homem, que não teve a identidade revelada para preservar a identidade das vítimas, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.

O suspeito foi autuado por ameaça e violência física contra a mulher, enquadrado no Artigo 7º da Lei de Violência Doméstica. Ele já tinha passagens na polícia por ameaça, furto, lesão corporal e injúria.