Idosa é encontrada morta em Caucaia e filho é suspeito do crime

Um homem matou a mãe de 68 anos a facadas e logo em seguida tirou a própria vida em Caucaia, na Grande Fortaleza. O filho, de 35 anos, foi encontrado em um dos cômodos da residência na noite dessa quarta-feira (5).

Conforme apuração da TV Verdes Mares, quem encontrou os corpos foi a irmã do criminoso e filha da idosa morta. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias das mortes.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada à ocorrência na casa, que fica em uma região pouco movimentada. Indícios foram colhidos pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que vai emitir laudo cadavérico para confirmar a causa dos óbitos.

A PC-CE seguirá a investigação do crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) recebe denúncias anônimas que podem auxiliar nas diligências.