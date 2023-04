Cão farejador encontra cocaína dentro de duas estátuas com rosto de Jesus em SC

Um cão farejador encontrou cerca de 200 gramas de cocaína dentro de duas estátuas com o rosto de Jesus Cristo na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta sexta-feira (14), após os agentes abordarem um caminhão na BR-101.

O veículo foi parado no quilômetro 25 da rodovia. A droga dentro das imagens sacras foram encontradas na cabine do caminhão com ajuda de um cão farejador.

Conforme o g1, o homem foi levado à delegacia.

Policiais já realizam buscas pela droga

A PRF detalhou que havia recebido a informação, na quinta-feia (13), de que um caminhão com placas de Itajaí estava com entorpecentes dentro dele. Além disso, sabiam que voltava de Curitiba, Paraná. O veículo foi encontrado horas depois.

O motorista, de 38 anos, afirmou que cocaína era para consumo próprio. No entanto, pela suspeita de que a droga seria revendida em Itajaí, ele deve responder por tráfico de drogas.