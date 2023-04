Thiago Brennand deve voltar ao Brasil após pedido de extradição ser aceito pelos Emirados Árabes

O pedido de extradição de Thiago Brennand para o Brasil foi aceito pelos Emirados Árabes Unidos. Contra o empresário, há cinco mandados de prisão preventiva em território nacional por suspeita de agressão e estupro.

De acordo com o g1, que divulgou as informações, o pedido foi feito com base em uma promessa de reciprocidade em casos análogos, uma vez que não há um acordo bilateral sobre a matéria em vigor entre Brasil e os Emirados Árabes. O acordo de extradição entre as nações foi assinado no dia 15 de março de 2019.

Além disso, o portal informou que a extradição de Brennand seria um dos assuntos abordados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em passagem pelos Emirados Árabes. Fontes do Itamaraty informaram à Globo que o petista perguntaria ao presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan sobre a situação do empresário.

Porém, Lula, que chegou ao país árabe neste sábado, disse que não discutiu o assunto com o presidente.

Pedido de extradição

Depois de apresentar a documentação requerida pela chancelaria emirática em dezembro do ano passado, a embaixada brasileira em Abu Dhabi foi informada, em março deste ano, que o pedido de extradição de Brennand seguia em análise pelas autoridades competentes.

Há pelo menos cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro em aberto contra Brennand, suspeito de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.