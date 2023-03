Thiago Brennand é alvo de mandado de prisão pela quarta vez por nova acusação de estupro

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou nesta terça-feira (7) o quarto mandado de prisão contra o empresário Thiago Brennand, foragido da Justiça por acusação de estupro a uma miss e estudante de Medicina.

A 30ª Vara Criminal de SP confirmou ao portal uol que recebeu nova denúncia contra Thiago e decretou a prisão preventiva.

A vítima, Stefanie Cohen, foi violentada em outubro de 2021, após conhecer o empresário em um evento de comemoração da sua vitória no concurso Miss São Paulo de las Américas.

Em entrevista ao Estadão, ela revelou que foi convidada para jantar e acredita que foi dopada, pois passou mal. Brennand levou Stefanie para um hotel, com a desculpa de que ia socorrer a jovem. Na hospedagem, ela relata ter sido forçada a manter relações sexuais com o empresário.

Brennand já é alvo de outros três mandados de prisão: um por agredir uma modelo em uma academia, em São Paulo; outro por acusação de sequestrar e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz e um terceiro pelo estupro de outra mulher, em Porto Feliz.

O empresário também é alvo de pelo menos dez denúncias de mulheres que o acusam de estupro e de serem obrigadas a tatuar as iniciais dele no corpo

Acusado de diversos crimes

Thiago Brennand, de 42 anos, é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas. Entre os crimes estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.

O empresário também é investigado por suposta agressão ao filho. Um ex-funcionário de Thiago revelou que ele batia e dava choques no filho quando ele tinha seis anos.

Brennand está fora do Brasil desde o dia 4 de setembro de 2022, um dia após ser denunciado pelo MP-SP pelo caso da agressão na academia.

Após ter descumprido determinação da Justiça para retornar ao Brasil, ele teve a prisão decretada e passou a ser considerado foragido. Ele chegou a ser detido pela Interpol em Abu Dabi, mas foi liberado após pegar fiança.