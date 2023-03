Thiago Brennand batia e aplicava choques no filho, denuncia ex-funcionário: 'várias agressões'

Seis meses após ser revelado que o empresário agrediu uma modelo dentro de uma academia, em São Paulo, uma nova denúncia surge contra Thiago Brennand. Um ex-funcionário, que trabalhou por 15 anos com o empresário, revelou que o Brennand batia e dava choques no filho. As informações foram divulgadas pelo programa Fantástico, da TV Globo, na noite de domingo (5).

O ex-motorista disse que Thiago Brennand é "um cara desumano". As agressões variavam entre cotoveladas, choques e "porradas". O funcionário revelou também que as agressões aconteciam na frente dele. "Ele se irritava, do nada. Se o menino não comesse o macarrão que ele queria, ele batia no menino", revelou ao programa semanal.

Ex-motorista Teve uma época que eu tive que esconder uma máquina de choque porque ele batia no menino. Pegava o choque, ficava dando nele

Hoje com 17 anos, o filho único do empresário Thiago Brennand, teve a rotina de agressões iniciada aos cinco ou seis anos, conforme revelado pelo ex-motorista. Os pais do adolescente se separaram quando a criança tinha dois anos. O menino morava com o pai. A mãe lutou pela guarda do filho na Justiça, que não foi concedida a ela.

Ao Ministério Público, o ex-motorista prestou depoimento como testemunha. De acordo com o Fantástico, o caso de agressão contra o filho já é investigado.

QUEM É THIAGO BRENNAND?

Thiago Brennand tem 42 anos e é empresário. Nas redes sociais, ele expõe imagens com carros e armamentos, além de uma rotina de luxo.

O empresário é investigado por uma série de estupros e supostos rituais para tatuar as vítimas com as iniciais do próprio nome. Vítimas teriam relatado situações semelhantes em relação ao empresário. Entre as acusações estão cárcere privado, sexo sem camisinha, agressões físicas e verbais, perseguição e a marcação nas vítimas com as iniciais TFV.

Antes de ser preso, ele fez uma série de vídeos sem informar em qual país estava. Além disso, citou "inveja" ao lembrar das denúncias. "Vocês mexeram com a pessoa errada. [...] Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, obvio. Conservador, sempre", afirmou.

O empresário está fora do Brasil desde o dia 4 de setembro, um dia após ser denunciado pelo MP-SP pelo caso da agressão na academia.

Após ter descumprido determinação da Justiça para retornar ao Brasil, ele teve a prisão decretada e passou a ser considerado foragido. Ele chegou a ser preso pela Interpol em Abu Dabi, mas pagou fiança.