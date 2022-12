Thiago Brennand é denunciado por estupro de estudante de Medicina e vira réu pela 6ª vez

Pela sexta vez, empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, tornou-se réu em mais um processo por crimes sexuais. O novo caso é de um estupro da estudante de Medicina Stefanie Cohen. Na última sexta-feira (16), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), acatou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

A vítima foi violentada em outubro de 2021, após conhecer o empresário em um evento de comemoração da sua vitória no concurso Miss São Paulo de las Américas. Em entrevista ao Estadão, ela revelou que foi convidada para jantar e acredita que foi dopada, pois passou mal.

Brennand levou Stefanie para um hotel, com a desculpa que ia socorrer a jovem. Na hospedagem, ela relata ter sido forçada a manter relações sexuais com o empresário: "Ele foi forçando a relação anal e eu me lembro de implorar que não, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. E ele forçando aquilo sem preservativo, sem nada".

Ameaça

Na manhã seguinte, após Brennand ter saído do quarto, ela tentou fugir, mas, ao abrir a porta, se deparou com um segurança armado. Mais tarde, o agressor passou a depreciar os atributos físicos dela, chamando-a de "Miss Paraíba", "gorda" e recomendando um cirurgião plástico.

Quando conseguiu ir para casa, fingindo estar tudo bem e que voltaria a se encontrar com ele, o agressor enviou vídeos íntimos feitos enquanto ela dormia. "Aquele vídeo disse tudo o que precisava ser dito, ou seja, era uma ameaça explícita", contou.

A Justiça acatou também as denúncias pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e constrangimento ilegal. Conforme o TJ-SP, a Justiça brasileira aguarda o processamento de um pedido de extradição feito ao governo dos Emirados Árabes, país onde Brennand está em liberdade provisória.

Crimes sexuais

Em um dos processos, Brennand tornou-se réu por violentar uma mulher norte-americana. Conforme o MP, o empresário filmou a vítima durante os atos sexuais e ameaçou divulgar os vídeos, prática denominada "revenge porn" (pornografia da vingança).

Ele também foi acusado de estuprar e mandar tatuar suas iniciais no corpo de outra mulher. A vítima também foi mantida em cárcere privado.

Ao menos dez mulheres ouvidas pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do MP-SP já relataram abusos cometidos pelo empresário.

Os casos foram divulgados após Thiago Brennand ser flagrado por câmeras agredindo a empresária e modelo Helena Gomes na academia de um shopping, em São Paulo. O empresário instigou o filho menor de idade a proferir agressões verbais contra a mulher, por isso, além das agressões, ele foi denunciado também por corrupção de menores.

Fora do país

O empresário está fora do Brasil desde o dia 4 de setembro, um dia após ser denunciado pelo MP-SP pelo caso da agressão na academia.

Após ter descumprido determinação da Justiça para retornar ao Brasil, ele teve a prisão decretada e passou a ser considerado foragido. Ele chegou a ser preso pela Interpol em Abu Dabi, mas pagou fiança.

Procurado pela reportagem, o escritório HSLaw Hasson Sayeg, Novaes e Venturole Advogados, que defende Thiago Brennand, informou que não irá se manifestar.

