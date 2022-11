TJ-SP envia pedido de extradição de Thiago Brennand para o Ministério da Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, na última sexta-feira (5), a documentação que faltava para dar início ao pedido de extradição do empresário Thiago Brennand.

Segundo o G1, a pepelada foi traduzida para o árabe e enviada por meio eletrônico, conforme determina a legislação dos Emirados Árabes Unidos, onde Brennand está foragido desde que o Ministério Público o denunciou à Justiça.

O empresário tem 42 anos de idade e é herdeiro de uma das famílias mais ricas e tradicionais de Pernambuco. Ele ficou conhecido após agredir a modelo Helena Gomes, 37, no dia 3 de agosto, durante uma discussão em uma academia na zona oeste de São Paulo. O caso foi gravado por câmeras de segurança e revelado pelo 'Fantástico', da TV Globo.

“A documentação necessária para o pedido de extradição de Thiago Brennand já foi encaminhada ao Ministério da Justiça”, confirmou o TJ-SP ao G1. O herdeiro é réu por lesão corporal e corrupção de menores, uma vez que, a Promotoria também o acusa de ter incentivado o próprio filho adolescente a ofender a cliente do estabelecimento.

Extradição

No dia em que o Ministério Público denunciou Brennand à Justiça, ele viajou de São Paulo para os Emirados Árabes, onde está foragido desde então. A polícia internacional, Interpol, chegou a localizar e prender preventivamente o empresário no dia 13 de outubro, em Abu Dhabi. Contudo, ele pagou fiança e foi logo solto.

A extradição, que consiste em um país entregar uma pessoa acusada ou condenada à nação que a reclama, foi solicitada pela Justiça de São Paulo, mas o trâmite é feito por outras autoridades.

Enquanto aguarda esse processo, Brennand não pode deixar os Emirados Árabes e precisou declarar um endereço fixo e se comprometer a comparecer pessoalmente a audiências. O processo depende de uma negociação diplomática entre os países, já que não existe um acordo formal de extradição entre os dois.

Outros crimes

De acordo com o G1, o Ministério Público de São Paulo também acusa Brennand de crimes como estupro, tortura, ameaça e cárcere privado, contra uma mulher que foi obrigada a tatuar as iniciais dele em Porto Feliz, no interior paulista.

Depois que o caso de Helena foi revelado pela Globo, pelo menos outras 15 mulheres procuraram a defesa da modelo e cinco vítimas formalizaram o depoimento no Ministério Público. Todas as acusações têm relação com violência sexual.