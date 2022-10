Thiago Brennand está hospedado em hotel de luxo com diárias de até R$ 22 mil

O empresário Thiago Brennand está hospedado em um hotel de luxo, com diárias de até R$ 22 mil, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, divulgou o Fantástico nesse domingo (16). Ele foi preso, na semana passada, pela Interpol, mas foi solto logo em seguida, após pagar fiança.

Após ser liberado pelas autoridades, o empreendedor retornou para a hospedagem cinco estrelas, que possui sete restaurantes, piscina e spa.

O homem era considerado foragido da Justiça brasileira após ser acusado de agredir uma atriz em uma academia de São Paulo. No início de setembro, ele deixou o Brasil e foi para Dubai no mesmo dia em que o Ministério Público de São Paulo apresentou a denúncia contra ele. O empresário embarcou durante a madrugada. Uma hora antes da decolagem, enviou uma mensagem para uma mulher, a estudante de medicina Stefanie, de 30 anos.

"Você deporia a meu favor? Só para dizer que nos relacionamos e que nunca fui um monstro para você", teria escrito ele para a universitária. "Ele é um completo monstro. Não tem como um ser humano não achar que ele é um monstro. Nós não tivemos relacionamento nenhum. Ele me estuprou, e eu consegui escapar", detalhou Stefanie ao programa.

Na quinta-feira (13), Brennand foi preso pela Interpol. Ele prestou esclarecimentos as autoridades, sendo liberado após pagar fiança. Na ocasião, ele precisou declarar um endereço fixo, e deve permanecer no país árabe e comparecer em audiências na Justiça.

Para o advogado criminalista Fernando Magri a ida do suspeito para os Emirados Árabes foi estratégica.

"[É um país de] uma cultura muito conservadora e sobretudo muito machista. E aqui, todos os crimes que o Thiago Brennand vêm sendo acusado quase que a totalidade deles tem como vítimas mulheres e isso poderia, de certa forma, pesar ao seu favor, já que lá a palavra da mulher tem um valor menor que a do homem", explicou ao Fantástico.

Atualmente, o empresário está aguardando a extradição para o Brasil. No entanto, para isso acontecer, a Justiça de São Paulo precisa realizar um pedido oficial. À reportagem, o Tribunal de Justiça não informou se isso já aconteceu, e orientou que as perguntas fossem enviadas ao Ministério da Justiça. O órgão disse que "não comenta casos concretos em andamento". O Ministério das Relações Exteriores também declarou ao Fantástico que "não fornece dados sobre casos específicos".

Novo pedido de prisão

Na última sexta-feira (14), a Justiça expediu um novo pedido de prisão contra Thiago Brennand, após aceitar outra denúncia do Ministério Público de São Paulo pelos crimes de estupro, cárcere privado, ameaça, lesão corporal, tortura e divulgação de cenas de estupro.

O órgão acusa o empresário de agredir, violentar e obrigar uma mulher a tatuar as próprias inicias, em agosto de 2021. Segundo a vítima, que mora nos Estados Unidos, ela viveu momentos de terror ao lado do homem em uma visita ao Brasil.

Após buscar a jovem no aeroporto, Brennand a levou para a própria mansão, localizada em um condomínio de luxo em Porto Feliz, Interior de São Paulo. Segundo ela, no primeiro dia "foi ótimo", mas no dia seguinte os traços agressivos apareceram.

Ela relatou ao Fantástico que foi agredida física e sexualmente por ele, além de ser mantida em cárcere privado. Ainda durante o período com o empreendedor, a jovem foi forçada a tatuar as iniciais dele: "TFV".

Legenda: Brasão com duas espadas tatuado na pele da jovem seria o mesmo estampado nas roupas usadas na academia por Thiago Brennand Foto: reprodução/TV Globo

Após conseguir sair do domínio do suspeito, a mulher foi ameaçada e teve um vídeo íntimo divulgado supostamente por Brennand.

A investigação policial recomendou o arquivamento do caso por falta de provas, o Ministério Público concordou, e o processo havia sido encerrado em junho deste ano.

Legenda: Jovem teria sido agredida pelo empresário após negar acesso ao telefone dela Foto: reprodução/TV Globo

