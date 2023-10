Homicídios caem 4% no Ceará e 15% em Fortaleza no mês de setembro

O Ceará e a cidade de Fortaleza continuam a apresentar reduções nos números de homicídios. Em setembro último, o número de mortes violentas caiu 4% no Estado e 15%, na Capital.

Segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram registrados 240 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - que englobam homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de mortes) e lesões corporais seguidas de morte - em todo o Estado, no último mês.

Apesar da redução, o Estado teve uma chacina, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Quatro pessoas foram mortas a tiros, na madrugada de 18 de setembro último.

Já em setembro do ano passado, foram 250 casos. O que representou uma queda de 4%, na comparação entre os dois períodos.

Em Fortaleza, a redução de CVLIs foi ainda maior: 15,1%. Em setembro de 2022, foram 73 mortes violentas; e em setembro de 2023, 62 episódios.

No acumulado do ano, o Estado do Ceará tem uma redução de 5,1% nos homicídios: entre janeiro e setembro do ano corrente, foram 2.124 mortes violentas; e em igual período do ano passado, 2.238.

21,4% é a queda de homicídios em Fortaleza, na comparação entre os períodos de janeiro a setembro. No ano corrente, foram 513 crimes; e no ano passado, 653.

Secretaria explica queda de homicídios

A SSPDS afirmou que "ações desenvolvidas pelas Polícias Civil e Militar, embasadas no trabalho dos setores de inteligências e no levantamento de dados e indicadores fornecidos pela Supesp, têm possibilitado a queda nos números de mortes violentas intencionais. Outro fator que auxilia na redução são as ofensivas integradas de enfrentamento à criminalidade realizadas pelas Forças de Segurança, como, por exemplo, a Operação Paz".

Em setembro, 113 suspeitos de participação em Crimes Violentos Letais e Intencionais e outros crimes foram capturados e 44 armas de fogo e mais de mil munições foram apreendidas, durante a Operação, realizada em todo o Estado.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, destacou que as Forças de Segurança devem receber reforços nos próximos meses, para seguir no trabalho de diminuição de homicídios.

Samuel Elânio Titular da SSPDS A ideia é que cada vez mais a gente consiga fortalecer essa integração com o trabalho de inteligência, com o trabalho ostensivo e preventivo. Em breve, teremos um aumento de efetivo de policiais formados pela Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp). Com esse aumento, a gente vai avançar cada vez mais. É um trabalho árduo, mas estamos caminhando bem."

Redução no número de roubos

O mês de setembro também teve redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), no Ceará e em Fortaleza, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

No Estado, a redução foi de 7,2%, ao sair de 3.782 roubos em setembro de 2022 para 3.508 crimes, em igual período de 2023. No acumulado do ano (janeiro a setembro), a queda é de 5%: de 34.282 crimes para 32.580.

Enquanto na Capital, o número de CVPs caiu 5,8% em setembro: saiu de 2.628, no ano passado, para 2.476, neste ano. Nos nove primeiros meses, a redução é de 4,7%: 23.298 roubos em 2022, contra 22.208 crimes registrados em 2023.