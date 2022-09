Polícia prende suspeito de atirar em fisioterapeuta durante assalto em Fortaleza

A polícia prendeu um suspeito de balear a fisioterapeuta Hillary Torres Nunes, de 27 anos, vítima de uma tentativa de assalto no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

Ainda não há informações sobre a identificação do homem, os detalhes da captura e o envolvimento dele no crime. O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Essa matéria será atualizada mediante retorno da Pasta.

Hillary, que também cursa Odontologia, deixava colegas em casa na madrugada do último domingo (25), quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Enquanto esperava o amigo entrar no imóvel, ela percebeu a ação dos homens e acelerou o veículo. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou um disparo.

Até essa quarta-feira (28), a profissional continuava em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF). A família informou que ela iria passar por novos exames para diagnóstico de morte encefálica.