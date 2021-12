Léo Santana diz que planeja com Lorena Improta mais um filho: 'Lorenzo tá aí na forma'

O cantor Léo Santana revelou, em coletiva no Garota Vip São Paulo, que quer ter mais um filho com a dançarina Lorena Improta. O baiano sonha o nascimento de um menino. Ele até já pontou no calendário de 2022, a vinda do herdeiro.

"Fé em Deus, Lorenzo tá ai", declarou Léo Santana. Durante os últimos meses, por conta da paralisação de eventos causada pela pandemia do coronavírus, Léo Santana ganhou mais tempo com a família. Ele até casou e ganhou a primeira filha, a pequena Liz.

"Organizei minha vida pessoal. Estava agoniado de tanto tempo em casa. Chegou um momento que disse: 'preciso voltar a reencontrar as pessoas'. Eu me organizei com a minha esposa, virei pai. Agora, eu digo: 'já vou viajar de novo?. Ai lembro do leite da criança. e gostoso, quero ter outro filho", detalhou o baiano.

Apresentação carregada de emoção

Nome presente no retorno do Garota Vip, neste sábado (4), em São Paulo, Leo Santana cantou hits da carreira e prestou uma homenagem à cantora Marília Mendonça.

O baiano gravou um feat do projeto "Todos Os Cantos", a canção "Apaixonadinha". A gravação foi feita no "Pelourinho".

Enquanto Léo Santana cantava no palco do evento, Lorena Improta apresentou a transmissão oficial do evento Garota Vip pelo YouTube