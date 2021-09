Nasce Liz, primeira filha de Lore Improta e Leo Santana

Nasceu Liz, primeira filha da influenciadora digital Lore Improta e do cantor Leo Santana, neste domingo (26), em Salvador, na Bahia.

Leo publicou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram em que aparece com a marca de um dos pés da menina em uma das mãos dele.

"Nossa pequena Liz nasceu. Graças a Deus. Linda! A cara do pai. Ê, Deus tremendo. Obrigado, Pai! Obrigado!", falou, rindo.

Ele e Lore chegaram à maternidade na madrugada deste domingo (26), e o cantor postou uma foto antes do parto, com a roupa para entrar na sala e uma touca com o nome da filha do casal.

Registros

A fotógrafa e filmaker Renata Casali, que fez os registros do parto, também confirmou o nascimento de Liz. Ela publicou uma foto de Lore e Leo nos Stories acompanhada da legenda: "Coisa linda ver Liz nascer".

E em seguida, com as roupas da sala de parto, postou: "L de Liz, L de Lore, L de Léo", marcando a influenciadora digital, o cantor e a equipe que realizou o parto.

Legenda: Print das mensagens compartilhadas pela fotógrafa e filmaker Renata Casali Foto: Reprodução/Instagram