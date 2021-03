Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez do primeiro filho

Léo Santana e Lore Improta vão ser pais. A novidade foi anunciada pela dançarina na manhã desta terça-feira (16) nas redes sociais. "Ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área. Isso mesmo, grávidos!", comemorou.

Os dois oficializaram a união em casamento civil no mês de fevereiro deste ano, após anos de relacionamento entre indas e vindas. "Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo", escreveu Lore Improta em publicação no Instagram.

Em perfil próprio na rede social, Léo Santana publicou o mesmo comunicado, mas também sem especificar o tempo de gestação ou o sexo do bebê. "Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família", completou o músico.

Casamento na Bahia

Ainda em fevereiro, os dois realizaram união civil na casa onde vivem atualmente, com a presença dos pais dos noivos e das irmãs do cantor, além de alguns amigos. Na ocasião, os detalhes foram divulgados pelo site Hugo Gloss, que divulgou a cerimônia com exclusividade.

"É uma sensação muito boa! Estamos muito felizes de estar celebrando nosso relacionamento com a nossa família, por menor que seja, a cerimônia", disse o cantor ao portal, se derretendo pela beleza da amada.