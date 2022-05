Wesley Safadão canta 'Quer Voar', do cantor Matuê, em forró no Garota Vip Fortaleza; assista

Um das músicas do repertório de Wesley Safadão no Garota Vip Fortaleza 2022 chamou atenção do público, na madrugada de domingo (1º). WS cantou "Quer Voar" — hit do cearense Matuê, nome em alta do trap brasileiro.

Na voz de Wesley Safadão, a música ganhou a cadência do forró.

Assista:

Trajetória na música

Entre os nordestinos, uma brincadeira na internet é dizer que uma música só faz sucesso, seja ela nacional ou internacional, quando ganha uma versão em forró.

Com "Quer Voar", o cearense Matuê entrou em um dos maiores rankings mundiais da música no mundo. Com a canção, ele alcançou a 75º posição da lista "Billboard Global Excl. U.S" da revista americana Billboard, com dados concentrados em todos os territórios fora dos Estados Unidos.

Em setembro de 2021, Matuê chegou ao marco de ser o artista mais ouvido do Spotify Brasil por duas vezes, repetindo o feito que marcou sua carreira quando lançou "Máquina do Tempo". A faixa "Quer Voar" alcançou mais de 851 mil streams em 24h.