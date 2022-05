Paulo André vira novo embaixador da Nike e ganha tênis exclusivo após BBB 22

Paulo André já era conhecido por sua carreira como velocista antes de entrar na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22. Após os cem dias de confinamento, a trajetória dele ganhou destaque nacional e, nesta quinta-feira (12), o ex-brother foi nomeado como novo embaixador da Nike.

A empresa de calçados, roupas e acessórios criou um tênis exclusivo inspirado em seu estilo de vida. Durante a cerimônia oficial, o atleta se emocionou com a conquista.

Ao se tornar novo embaixador, Paulo André passa a integrar a lista de atletas que já foram nomeados pela Nike, como:

Rafael Nadal: tênis

Serena Williams: tênis

Cristiano Ronaldo: futebol

LeBron James: basquete

De acordo com o portal O Dia, PA, vice-campeão do BBB 22, é o segundo maior velocista em número de seguidores no Instagram. O primeiro lugar é ocupado pelo jamaicano Usain Bolt.