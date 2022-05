Jade Picon e Paulo André aparecem juntos em balada com Laís e Gustavo

Quem chamou atenção nas redes sociais, na noite de quarta-feira (11), foram ex-BBBs da edição 2022. Jade Picon e Paulo André se encontraram com Laís Caldas e Gustavo Maesengo em uma balada. Os casais até posaram para foto em momento de descontração.

Na imagem, a influencer e o velocista, que formaram um casal enquanto estavam confinados no BBB 22, aparecem sentados lado a lado, com a médica e Gustavo Marsengo nas pontas de um banco.

"Perdi Gustavo Marsengo ou ganhei Jade Picon? Amo. -10, Paulo André", brincou Laís Caldas na legenda da publicação.

Jade e PA

Mesmo com a proximidade na foto, a relação de Jade e PA ainda é indefinida.

Apesar de terem falado publicamente que não saberiam se seguiriam com uma relação fora da casa, eles chegaram a trocar um beijinho no episódio 101 do reality, exibido após a final.