Participação de Jade Picon em novela causa reação de sindicato de atores

A influenciadora Jade Picon se tornou alvo do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ) logo após ser cotada como uma das personagens da novela 'Travessia', próximo lançamento da Rede Globo. O presidente da organização pontuou que medidas jurídicas devem ser tomadas em relação ao caso.

Segundo o portal Notícias da TV, a ex-BBB 22 deve atuar na próxima trama escrita por Glória Perez, que substitui 'Pantanal' na faixa das 21h na emissora, ainda em outubro deste ano. Jade, inclusive, deve contracenar com o ator Chay Suede.

Para o presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, o fato de Jade Picon não possuir registro profissional como a atriz seria o principal ponto para impedi-la de iniciar as gravações.

"Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão, e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar", declarou à colunista Fábia Oliveira, do site Em Off.

Ação jurídica

O sindicato aponta que tem o objetivo impedir a participação da jovem caso os trâmites legais não sejam cumpridos pela TV Globo. "Ter o DRT significa poder trabalhar com dignidade. Influencer não é requisito profissional, muito menos ter número de seguidores", opinou o ator Carlos Vereza em resposta à publicação do sindicato no Instagram.

Ele, inclusive, não foi o único a se posicionar contra. Os atores Guilherme Albuquerque e Guilhermina Libanio, essa última que já trabalhou na Globo, também falaram sobre o assunto.

"Lamento é ver uma série de amigos talentosos sem a oportunidade. Porque não têm seguidores, porque não passam no edital sem um nome famoso no elenco. Não acho que ser ator se resume a Globo", pontuou a artista.

Até o momento, a assessoria da Jade Picon não se pronunciou sobre o assunto levantado por outros atores. Além disso, a atriz também não citou o novo trabalho nas redes sociais.

Engajamento nas redes

De saída do BBB 22, Picon já havia deixado claro que tinha vontade de conciliar as carreiras de influenciadora e atriz. Entretanto, ainda não possui formação para tal.

A participação dela em 'Travessia' teria sido aprovada por Mauro Mendonça Filho, diretor artístico da trama. Nesse sentido, a figura da jovem é vista como uma possibilidade grande de engajamento da novela nas redes sociais.

Resposta de Jade

Apesar de não ter se pronunciado abertamente sobre participação na novela, Jade utilizou as redes para debochar das críticas que vem recebendo desde o início desta semana.

Nos Stories do Instagram, a irmã de Leo Picon publicou vídeo no qual canta uma música com mensagem que pode fazer referência ao assunto.

"Olha, vê se não é um lindo dia para ofender alguém, principalmente se esse alguém sou eu", diz trecho da canção entoada pela ex-BBB, que é da banda Lagum.