Kelly Osbourne anuncia primeira gravidez: 'Em êxtase'

Kelly Osbourne, filha de Ozzy Osbourne, vai ser mamãe pela primeira vez. Ela anunciou gravidez, nesta quinta-feira (12), No Instagram, ela revelou ultrassom do bebê. A criança é fruto da relação com o músico Sidney George Wilson, integrante da banda Slipknot.



"Eu sei que tenho estado muito quieta nos últimos meses, então pensei em compartilhar com todos vocês o motivo… Estou na lua para anunciar que vou ser mamãe. Dizer que estou feliz não é suficiente. Estou em êxtase!", comemorou.

Ela e Sidney eram melhores amigos até se apaixonarem. Em fevereiro, Kelly assumiu o romance publicamente:

"Depois de 23 anos de amizade, mal posso acreditar onde fomos parar! Você é meu melhor amigo, minha alma gêmea e estou profundamente apaixonada por você Sidney George Wilson".

