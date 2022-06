Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam causado "racha" na família, diz colunista

Wanessa Camargo e Dado Dolabella ainda nem assumiram oficialmente o relacionamento e já estão tendo que lidar com as dificuldades familiares. Segundo o colunista Leo Dias, os dois não têm a aprovação de ninguém, incluindo Zilu e Zezé, que recordam das várias traições do ator e das brigas públicas do casal nos anos 2000.

Informações repassadas por uma fonte do colunista teriam revelado que Zilu chegou a se referir a Dado como "traste" em uma conversa. Além disso, a mãe da cantora ainda teria dito que Wanessa "se livrou de uma" na época do término.

Enquanto isso, Zezé teria, ainda, um apreço pelo empresário Marcus Buaiz, que passou 17 anos ao lado de Wanessa. A motivação seria pelo que ele agregou à vida da filha e a dos familiares.

A aprovação, nesse caso, sobrou para as amigas da cantora. A coluna de Leo Dias apontou que muitas delas não gostavam de Buaiz, alegando que ele impedia uma relação mais livre e natural.

Até então, nem Wanessa nem Dado se manifestaram sobre a confirmação do relacionamento entre os dois. O primo da artista, Nathan Camargo, foi o responsável por falar sobre a história publicamente.