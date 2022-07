Tecladista do Roupa Nova tem prisão decretada por dívida de pensão, diz colunista

Cleberson Horsth Vieira de Gouveia, tecladista e um dos compositores da banda Roupa Nova, teve prisão decretada pelo juiz Sérgio Roberto Emílio Louzada, na terça-feira (12). Conforme a colunista Fábia Oliveira do portal Em Off, o fato ocorreu após a ex-esposa, Elizabeth Freire Horsth Gouveia, mover ação por pensão alimentícia.

Conforme publicação da colunista, o músico recusou a proposta de parcelamento da dívida de R$ 74 mil que tem com a ex. O débito é referente às últimas parcelas da pensão alimentícia que não foram pagas por ele, incluindo juros e as devidas correções.

“Regularmente citado, não efetuou o pagamento do débito alimentar, a justificativa apresentada não prova de forma relevante a incapacidade do executado (Cleberson) em realizar o pagamento da pensão alimentícia estabelecida”, diz documento obtido revelado por site.

O juiz disse ainda não haver outra solução para o caso que não fosse a prisão.

Sérgio Roberto Emílio Louzada Juiz Foram esgotadas todas as medidas capazes de compelir o devedor de alimentos a saldar sua obrigação, não restando outra alternativa, exceto a decretação de sua prisão civil. Pelo exposto, decreto a prisão civil de Cleberson Horsth Vieira de Gouveia, ora alimentante, pelo prazo de 30 dias. Expeça-se mandado de prisão, com validade de 2 anos. Oficie-se a Polinter

Pensão chegou a ser revogada

Foram fixados pela 9ª Câmara Cível, em 7 de janeiro de 2009, os alimentos provisórios que deveriam ser pagos por Cleberson à ex, no valor de R$ 4 mil. A pensão chegou a ser revogada, mas Elizabeth entrou com recurso e a obrigação de pagamento foi restaurada pela justiça.

Conforme informações da colunista, Cleberson não cumpriu com os pagamentos e Elizeth procurou a Justiça para conseguir receber as últimas três parcelas vencidas, que chegam ao montante de R$ 13,3 mil.

No último dia 03 de junho, o mesmo juiz já havia decretado a prisão do músico pelo prazo de 30 dias, mas seis dias depois o pedido de detenção foi revogado, sendo aberto o prazo de 72 horas para que Cleberson efetuasse o pagamento.

Casal se separou em 2008

O casal Cleberson e Elizabeth encerram relacionamento no ano de 2008. O tecladista ficou responsável por todo o patrimônio deles. Por essa razão, o desembargador que julgou a ação de alimentos determinou que a pensão alimentícia deve ser paga até a data em que a partilha de bens seja oficializada.

Fábia Oliveira diz em publicação que Elizabeth tem 64 anos e atualmente enfrenta um câncer nos olhos. Segundo amigos próximos, ela não tem o que comer em casa e vem recebendo ajuda para tratar a doença.

Sobre a situação da pensão alimentícia, a assessoria do grupo informou: "esse assunto era referente à uma pendência que já foi resolvida e está 100% quitada".