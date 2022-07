Jade Picon mostra entrada de casa no Rio e tamanho da porta chama atenção nas redes sociais

A influenciadora digital Jade Picon, 20, revelou imagens da nova morada no Rio de Janeiro. Ele vive em solo carioca por conta das gravações do primeiro trabalho em uma novela, em "Travessia" (TV Globo), que substituirá "Pantanal" no horário das 21h.

Em um vídeo publicado no Instagram, Jade aparece segurando as chaves e mostra a entrada da nova residência. No local, existe um lago com alguns peixes, mas o que chamou atenção das redes sociais foi o tamanho da porta da mansão.

Veja as instalações da nova residência de Jade Picon

"Novidade. Agora eu tenho o meu cantinho no RJ!!!! Nova fase, novos desafios e muitas mudanças. Feliz demais!!! Obrigada a todos que fazem parte disso de alguma forma", declarou Jade Picon na rede social.

Em seguida, ela contou estar realizando mais um sonho que tem desde criança. "Mais um sonho da Jade pequenininha que eu estou tendo o prazer de realizar! Nem sei colocar em palavras o que eu estou sentindo nesse momento? Só orgulho e gratidão", afirmou.