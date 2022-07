Filho de Datena fala sobre recuperação do pai, internado com Covid: 'está tudo bem'

O filho do apresentador José Luiz Datena substituiu o pai no comando do programa 'Brasil Urgente', da Band, na noite de quarta-feira (13), e falou sobre a situação de saúde dele, que se recupera da Covid-19. "Está indo tudo bem", explicou.

Joel Datena explicou que o pai continua internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para onde foi no último sábado (9).

"O Brasil Urgente está no ar. Eu quase falei Bora Brasil ou Bora São Paulo porque vocês estão acostumados a me assistir de manhã, aqui na tela da band. Como você sabe o Datenão está internado, se recuperando da Covid-19, mas está indo tudo bem", disse.

Ainda durante a explicação, ele revelou que o apresentador Lucas Martins, que estava substituindo Datena, precisou ir para a equipe de reportagem, resultando na entrada dele para substituição.

"Como eu disse a vocês, está tudo dentro dos conformes. Espero que a minha passagem seja muito breve, mas é legal estar aqui de novo e reencontrar os amigos", finalizou.

Diagnóstico

No domingo (10), Datena contou sobre o diagnóstico da doença e agradeceu a atenção que tem recebido no hospital, um dos melhores do Brasil.

"Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!", completou ele.