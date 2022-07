Datena é internado com Covid-19 em São Paulo: 'não escapei da doença'

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSC) está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19 no último sábado (9).

A informação foi repassada por ele mesmo nesse domingo (10) em publicação nas redes sociais.

Apresentador lembra da importância da vacina

No post, Datena disse que não se livrou da doença mesmo adotando os protocolos de segurança e fez um alerta para a necessidade da imunização e do uso de máscara.

“Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!!!”, disse.