Anestesista é preso em flagrante por estuprar paciente que passava por cesárea no RJ

Câmera de segurança registra momento em que atirador invade festa de tesoureiro do PT

Agente penitenciário que assassinou tesoureiro do PT está vivo e "estável", diz a Polícia do Paraná

Agente penal que matou tesoureiro do PT chegou ao local aos gritos de "aqui é Bolsonaro", diz B.O

Polícia investiga achado de seis corpos com tiros e amarrados em São Paulo

