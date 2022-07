Incêndio na 25 de Março atinge prédios comerciais; veja vídeos

Um incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais na Rua Barão de Duprat, região da 25 de Março, no Centro de São Paulo. As chamas começaram por volta das 21 desse domingo (10) e seguem ainda na manhã desta segunda-feira (11).

Trabalham no local 80 agentes do Corpo de Bombeiros distribuídos em 28 viaturas. Dois deles ficaram feridos com queimaduras de 2º grau enquanto tentavam conter o fogo. Os militares foram socorridos para uma unidade de saúde em Tatuapé.

O fogo começou na área térrea de um prédio de 10 andares e alcançou uma loja, que ficou totalmente destruída, um outro imóvel de seis andares e uma igreja. Há risco de desabamento.

Até o último boletim da corporação, não havia registro de outras pessoas feridas, uma vez que os imóveis estariam vazios no início do incêndio.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão André Elias, informou que ainda não há uma previsão de término dos trabalhos nos prédios. "É bastante complicado adentrar a edificação devido a toda prorporção do incêndio".