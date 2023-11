Tirullipa é o novo contratado do SBT; humorista terá programa semanal

Famoso na internet por produzir conteúdos humorísticos, Everson Silva, popularmente conhecido como Tirullipa, comandará um programa semanal no SBT. Bem recebida pela direção da emissora, a atração já está em fase de produção.

Veja também

Intitulado “O Circo do Tirú”, o programa teve o piloto gravado e avaliado pelos diretores do canal. Com a aprovação da chefia, a equipe da produção já começou a produzir materiais para os primeiros episódios da atração, de acordo com informações da Folha de S. Paulo. A expectativa é que o humorista assine contrato e seja anunciado pela emissora ainda nesta semana.

Em seu perfil no Instagram, Tirullipa compartilhou registros de uma sessão de fotos, em que aparece caracterizado com trajes de mágico. "Seu Silvio Santos disse que a TV brasileira precisava de um palhaço para curar as pessoas com crise de ansiedade e eis que estou aqui. Aguardem... o 'Circo do Tirú' vai invadir sua casa e trazer muita alegria pra vocês", escreveu na legenda.

Legenda: Humorista apareceu caracterizado como mágico nos stories Foto: Reprodução/Instagram

PASSAGENS PELA TV

Conhecido por ser filho do comediante Tiririca, Everson começou sua carreira apresentando-se no circo da família, ao lado do pai. Os primeiros passos na televisão aconteceram somente em 2005, quando ele começou a trabalhar na TV Diário.

O sucesso do humorista o levou a fazer parte do elenco do “Show do Tom”, da Record, entre os anos de 2007 e 2011. Dois anos depois, Tirullipa participou do quadro Saco de Risada, surpreendendo o público do “Domingão do Faustão”, da TV Globo.

Apesar da longa experiência na televisão, a nova empreitada no SBT será a primeira atuação do comediante como apresentador de um programa próprio.