Tirullipa é condenado por desamarrar biquíni de influenciadora na Farofa da Gkay, em Fortaleza

O humorista cearense Tirullipa, de 40 anos, foi condenado a pagar R$ 20 mil a influenciadora Vitória Lopes por danos morais após desamarrar seu biquíni durante a Farofa da Gkay, em 2022. A informação é do UOL.

Essa é a segunda condenação do artista envolvendo o evento que era realizado em Fortaleza. A primeira determinação de pagamento por danos morais foi expedida em maio de 2024.

A época, Tirullipa teve que pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais a influenciadora Halessia. A drag queen processou o cearense em dezembro de 2022, por puxar sua sunga.

EPISÓDIOS DE ASSÉDIO

No dia 6 de dezembro de 2022, Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay após puxar biquíni de influenciadoras durante uma atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'.

Além de Vitória Lopes e Halessia, a influenciadora Nicole Louise também passou pelo mesmo episódio, desabafando a época em seu Instagram e acusando o artista de assédio.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, Tirulipa foi expulso do evento: "Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local", expressa trecho da nota divulgado naquele ano.

No mesmo dia, o cearense usou suas redes sociais para afirmar que se retirou do evento após conversar com a influenciadora Gkay.

PEDIDO DE PERDÃO E “MIMIMI”

Legenda: Em outubro de 2023, o artista disse que a repercussão do caso foi 'mimimi" Foto: Reprodução

"Depois de ter conversado com a Gkay, com toda a produção, quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, às mulheres, à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção", disse Tirulipa, em primeiro pronunciamento, no dia 6 de dezembro de 2022.

No dia seguinte, o cearense publicou uma indireta em suas redes sociais, dando a entender que foi abandonado, após ser acusado de assédio e ser expulso da Farofa.

"Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam", diz a imagem publicada em seu perfil no Instagram

No dia 8, o humorista cearense deixou de seguir a anfitriã da festa no Instagram. Fãs logo notaram o unfollow do artista na amiga de longa data. Gkay, no entanto, continua o seguindo.

Tirullipa também publicou um desabafo nos Stories, que alguns seguidores apontaram ser uma indireta para a influenciadora. “Errar é humano, mas não deixe seus amigos errarem, e ajudem eles mesmo no erro, pois amigo de verdade não deixa o coleguinha para trás”, escreveu ele.

Em outubro de 2023, o artista se pronunciou novamente e disse que a repercussão do caso foi 'mimimi": “Estavam filmando de boa, mas aí começou a acusação da internet, do 'mimimi', a outra visão da galera que não estava presente.”

PROCESSOS

A influenciadora Halessia foi a primeira a processar Tirullipa, no dia 21 daquele mês, por ter sunga abaixada durante Farofa da Gkay. Ela pedia R$ 50 mil por danos morais, segundo a Folha de São Paulo.

"Alguém que comete isso uma vez e passa em branco, vai cometer outras vezes. Nesse dia mesmo ele cometeu muito mais de uma vez, não foi só comigo, não fui a única vítima", disse a drag a época.

A influenciadora Vitória Guedez deu entrada em pedido de indenização por danos morais no dia 28 do mesmo mês. A influenciadora pedia indenização de R$ 300 mil contra Tirullipa e o Facebook.

Nicole Louise denunciou o caso, mas não foi aberto um processo.