Tirullipa é processado por importunação sexual na 'Farofa', diz colunista

O influenciador e humorista Tirullipa está sendo processo por importunação sexual após episódio que o levou à expulsão da Farofa da Gkay, em novembro deste ano. A informação, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, revelou o processo nesta quarta (28), encabeçado por uma das mulheres que teve o biquíni desamarrado por ele no evento.

Segundo matéria do Em Off, a influenciadora Vitória Guedez deu entrada em pedido de indenização por danos morais, alegando violação do direito à imagem e honra. Com o biquíni desamarrado, ela disse ter ficado com seios expostos, além de tê-los tocados por Tirullipa.

A colunista ainda revelou outros detalhes divulgados por Vitória. Segundo ela, o filho de Tiririca teria gritado: 'Fartura! Fartura!' e, em seguida, os vídeos do momento começaram a viralizar nas redes sociais.

Vitória pontua no processo que já imaginava que a roupa tivesse caído por conta do sabão, mas acabou percebendo a responsabilidade do humorista na situação ao visualizar as imagens.

Indenização

Ainda conforme Vitória, o relacionamento dela acabou abalado com a situação. O namorado da influenciadora é citado nos autos, que apontam o incômodo com a situação e uma série de comentários maldosos sobre o caso.

Em quantias, a influenciadora pede indenização de R$ 300 mil contra Tirullipa e o Facebook. A rede social é acusada de não impedir o compartilhamento das imagens constrangedoras.

Segundo processo

Tirullipa também é processado pela drag queen Halessia pelo mesmo motivo. "Eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na Farofa porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes", disse.

Segundo Halessia, a situação gerou constrangimento. "No dia eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou", finalizou em declaração ao Metrópoles.