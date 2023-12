Gabi Luthai rebate críticas após dizer que irá participar da Farofa da Gkay 2023

A influenciadora digital Gabi Luthai publicou nesta segunda-feira (4) que estava embarcando com destino a Fortaleza, onde irá participar da Farofa da Gkay 2023. Em seguida, a esposa de Teo Teló compartilhou prints de pessoas a criticando por viajar para a festa.

Veja também

“Para a putaria você já está boa, né? A depressão já foi!”, diz uma pessoa em um dos prints. Gabi rebateu: “Críticas são sempre recebidas, às vezes consideradas, mas maldade e hate eu não tolero”, disparou.

Gabi está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Teo. Recentemente, ela revelou que foi diagnosticada com depressão.

“Tem sido muito transformador e desafiador lidar com tantos sentimentos dentro de mim desde então. Mas estou me tratando e feliz demais, porque sonhamos muito com esse bebê”, disse a influenciadora em recente entrevista à Quem.