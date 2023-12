Álvaro anuncia fim do noivado com Victor Vitorino: 'dois imaturos'

O influenciador Álvaro usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (4), para anunciar o fim do noivado com Victor Vitorino. Por meio um longo relato no Instagram, o maceioense deu detalhes do término.

"Não tentem achar um culpado ou algo do tipo... O que eu vejo são dois imaturos", diz parte da mensagem. Antes disso, o influenciador contou que soube do término por mensagem, na última quarta-feira (29).

"Nunca nem pensei em escrever isso... Mas eu e mozi não estamos mais juntos. Mozi terminou o noivado comigo por mensagem no dia 29/11/23 (quarta-feira) e desde então tentei uma reconciliação ou colocar um ponto final de forma digna."

Álvaro explicou que só trouxe a situação à tona após ser bloqueado pelo ex nas redes sociais. Ainda segundo o influenciador, ele viveu momentos únicos ao lado de Victor e sente gratidão por todo o tempo que passaram juntos.

Farofa da Gkay

Nesta segunda-feira, a Farofa da Gkay terá sua primeira noite de festa, em Fortaleza. Álvaro, que sempre frequentou o evento, foi instigado sobre estar sofrendo com o término e estar na comemoração.

A festa da influencer de Gessica Kayane vai até a quarta-feira (6), no Marina Park Hotel, e contará com cerca de 20 atrações dos mais diversos gêneros musicais, como axé, funk, sertanejo e muito mais.

Tudo deve ser compartilhado pela própria anfitriã em suas redes sociais e no perfil feito exclusivamente para a Farofa.