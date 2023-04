Primeiros vídeos de 'Turma da Mônica Jovem' são compartilhadas pelo elenco; veja

Os primeiros vídeos oficiais do filme 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo' foram divulgados na noite desta terça-feira (25). Sophia Valverde e Theo Salomão aparecem pela primeira vez dando vida aos tradicionais personagens de Maurício de Souza.

Nos vídeos, Mônica (Sophia Valverde) e Cascão (Theo Salomão) falam sobre as expectativas para o início do ano letivo. Algumas pistas do enredo foram divulgadas.

Em seu registro, Mônica afirma que pretende deixar a briga com Carminha Frufru de lado, mas apenas se a loira quiser. Ela também deixa escapar a vontade de ficar com Cebolinha. A 'dona da rua' aparece com o tradicional vestido vermelho, de maneira mais estilizada.

Já Cascão revela que passou as férias treinando Parkour e está ansioso para o Ensino Médio. O jovem também cita um triângulo amoroso na turma e muitas fofocas.

Filme da Turma da Mônica

A primeira foto do elenco do set de gravação foi divulgada nesta segunda-feira (24). As filmagens começaram em 29 de março.

O elenco inclui Sophia Valverde (Mônica), Xande Valois (Cebolinha), Theo Salomão (Cascão), Bianca Paiva (Magali) e Carol Roberto (Milena).

Assim como nos mangás, os membros da turma ganharam um tom jovem e precisam lidar com dilemas da adolescência. No início do filme, o grupo de amigos encara o primeiro dia de aula e descobre que o Museu do Limoeiro será leiloado.

A trama será lançada em 18 de dezembro. O filme tem direção Maurício Eça e roteiro de Regina Negrini com colaboração de Antonio Arruda.