Barbie anuncia primeira boneca com Síndrome de Down; veja vídeo

A primeira Barbie com síndrome de down foi lançada nesta terça-feira (25) pela Mattel, marca fabricante da linha de bonecas mais famosas do mundo. Em publicação nas redes sociais, a empresa anunciou que a "Barbie segue com sua jornada de inclusão".

Entre os detalhes da nova boneca estão uma estrutura mais curta, os olhos mais arredondados, as orelhas menores, a ponte nasal achatada e um tronco mais longo do que outros exemplares da marca.

Assista ao vídeo

"Nosso objetivo é permitir que todas as crianças se vejam na Barbie, enquanto também encorajamos crianças a brincarem com as bonecas com as quais elas não se parecem", disse Lisa McKnight, vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls.

Para produzir esta primeira linha com síndrome de down, a empresa trabalhou em parceria com a National Down Syndrome Society, nos Estados Unidos.

O figurino da boneca também agrega importantes detalhes. Ela vem vestida em tons de amarelo e azul, cores que remetem a campanhas de conscientização da síndrome, assim como um colar representando a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo.