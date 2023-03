Thay Bergamim explica substituição por Sophia Valverde em ‘Turma da Mônica Jovem’

A atriz e dubladora Thay Bergamim fez um desabafo no Twitter explicando o motivo de ter sido substituída por Sophia Valverde em “Turma da Mônica Jovem”. Ela decidiu se pronunciar após o elenco do filme ser divulgado, e os fãs terem resgatado um desabafo dela feito em fevereiro, falando sobre a perda de um papel muito importante, após um ano de contrato assinado. Percebendo o que havia acontecido, as pessoas passaram a criticar Sophia, que ficou com o papel da protagonista.

“Gente, vamos lá, sentem aqui para conversar com a tia. Eu ia ficar quietinha, na minha, mas isso está tomando uma proporção bizarra e já tem gente distorcendo a história. Eu, de fato, ia fazer o projeto, estávamos contratados há um bom tempo. Mas o projeto foi andando de datas, e acabou que depois de um ano a equipe achou que eu estava velha e ia ficar muito diferente do resto do elenco. A culpa não é da Sophia, não é minha. Não criem rivalidade onde não existem. Se a produção a colocou, é porque viu potencial, assim como viram em mim”, escreveu Thay no Twitter.

“É óbvio que fiquei triste, porque não foi uma escolha minha sair do projeto. Mas é um quebra-cabeça e as pecinhas têm que encaixar. E a minha não encaixou. Acontece. Ainda dói um pouquinho, mas acredito que tudo acontece por algum motivo e dura o tempo que tem que durar. Confio muito que o elenco novo vai detonar e ganhar o coração de vocês. Aceitem de coração aberto. Sei que o novo assusta, mas abre portas para experiências incríveis”, completou Thay.

A atriz possui 24 anos, e já fez a novela “Amor e revolução”. Já Sophia tem 17, e está no ar como protagonista de “Poliana moça”.

Post enigmático

No dia 23 de fevereiro, Thay fez um post misterioso no Twitter, e dividiu com os seguidores a frustração e tristeza, além de ter dito que o filme era “trabalho de sua vida”.

"Sonhei ontem com o antigo trabalho que iria fazer. E hoje, acho que eles vão começar a preparação. Eu achei que já tinha superado, fiquei borocoxô. Era o trabalho da minha vida. Fiquei um ano aprovada, com contrato assinado, esperando acontecer, criando expectativa, imaginando como seria. Do nada, soube que tinha sido tirada do elenco. E mesmo sendo algo dentro do contrato, ainda, sim, é muito triste. Porque foram expectativas de um ano inteiro, em cima de um baita projeto que já tem nome por si só. E agora eu sinto que voltei a estaca 0. Sem teste. Sem perfil de nada”.